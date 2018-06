Seehofer krempelt jetzt deutsche Asylpolitik um

Österreichs Regierung schreitet in ihren Reformbestrebungen in der Asylpolitik voran, Deutschland folgt: Mit einem 63 Punkte umfassenden Masterplan will Innenminister Horst Seehofer jetzt die deutsche Asylpolitik neu aufstellen. „Die Asylpolitik in Deutschland muss grundlegend überarbeitet werden. Wir haben immer noch kein richtiges Regelwerk für die Zukunft“, sagte der CSU-Chef der „Bild am Sonntag“. Seehofer will sein Maßnahmenpaket am Dienstag in Berlin vorstellen.