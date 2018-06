Sex-Terror und Gewalt lassen Online-Shops boomen

Die Waren werden mit dem Motorrad, oder - wo dies möglich ist - mit dem öffentlichen Nahverkehr transportiert. Die Paketboten verdienen bis zu 8000 Afghanis (rund 95 Euro) pro Monat. Die Regierung in Kabul ermutigt zur Gründung weiterer Online-Shops. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, Musafer Kokandi, sagt, inzwischen tummelten sich in dem Bereich etwa 50 Firmen, die meisten von ihnen ohne eine Lizenz. „Weltweit machen Online-Shops jedes Jahr Milliarden von Dollar an Umsatz. Es ist an der Zeit für uns, dass wir auch dabei sind“, erklärt der Sprecher. Die Studentin Roya Shakeb stimmt ihm zu. „Ich brauchte einige Bücher für meine Prüfung. In den Buchläden und Bibliotheken hatte ich keinen Erfolg, aber dann habe ich mich im Internet umgeschaut“, sagt sie. „Am nächsten Tag war das Buch bei mir zu Hause. Es ist unglaublich.“