Gauner entlockten Klagenfurterin Bitcoins

Um an diese zu kommen musste die Klagenfurterin bei der Post sogenannte „Bitpanda to go“ Gutscheine kaufen und den Betrügern die Codes per Telefon bekannt geben. Das wurde auch in einigen Tranchen praktiziert. Die Frau hat dabei mehrere Tausend Euro ausgegeben. Weil ihr der angebliche Gewinn aber nie ausbezahlt worden ist, hat sie Anzeige erstattet.