Flüchtlingskatastrophe: Köpferollen in Tunesien

Die Bootskatastrophe am Wochenende vor den Kerkenna-Inseln im Osten des Landes war nach UN-Angaben das wohl verheerendste Unglück in diesem Jahr im Mittelmeer. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) nimmt an, dass 112 Menschen ums Leben gekommen sind. 66 Leichen wurden geborgen, 68 Menschen konnten gerettet werden. Nach Angaben eines Überlebenden war das neun Meter lange Boot mit rund 180 Menschen überladen gewesen.