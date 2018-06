Geheimnis um Bond-Welt in Sölden gelüftet

Mit Spannung wird die Eröffnung der James-Bond-Welt am Gaislachkogel in Sölden erwartet. Die „Krone“ hat die ersten Bilder aus dem Inneren. Die Hülle stammt vom Innsbrucker Architekten Johann Obermoser und wurde großteils in den Berg versenkt. Im Inneren können die Besucher in das Universum der erfolgreichen Film-Reihe eintauchen und erfahren, wie Spezialeffekte und Actionszenen entstehen. Es gibt in der multimedialen Ausstellung ein Wiedersehen mit allen Bond-Darstellern und den schönsten Drehorten. Im Mittelpunkt steht natürlich der Ötztaler Gletscher, wo Daniel Craig 2015 auf Verbrecherjagd ging. Die neue Attraktion wird am 12. Juli eröffnet.