Leser wurde bei Kauf über Anzeigen-Portal betrogen

„In einem Telefonbuch suchte ich die Nummer der Dame“, so der Leser, der die vermeintliche Anbieterin anrief. Die gab an, von der Online-Anzeige nichts zu wissen. Räumte aber ein, das Geld erhalten zu haben und es unmittelbar weiter auf ein Bitcoin-Konto transferiert zu haben. „Sie sagte, sie sei an der Universität auf einen Aushang für einen Nebenjob aufmerksam geworden, bei dem sich Studierende durch das Weiterüberweisen von Geldbeträgen über ihr Konto eine kleine Provision verdienen können“, schrieb Herr S. der Ombudsfrau.