US-Band Stone Sour: Der ruhige Mann im Hintergrund

„Es war das vorläufige Ende der Band und zudem hatte ich gerade eine Scheidung zu verkraften. Bevor ich also nur zuhause sitze, zu viel nachdenke und mich permanent volllaufen lasse, könne ich genauso gut wieder arbeiten. Gerade in dieser Zeit schrieb ich einige der besten Songs meines Lebens. Im Gegensatz zu Corey hatte ich in der Musik immer nur Stone Sour, anfangs vor 30 Zusehern in Des Moines, mittlerweile vor 6000 Fans in ausverkauften Hallen in ganz Europa. Die Band wuchs irrsinnig rasant und ich habe tatsächlich an die zehn Jahre gebraucht, um all das zu verarbeiten. Noch heute kann ich es manchmal nicht glauben, wie geht es bei uns läuft.“