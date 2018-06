Audi Q8: Hightech-Dominanz-Ansage mit Bling-Bling

So ein großes und teures, aber doch so junges und verspieltes SUVpé - wer soll das kaufen, wenn der durchschnittliche Käufer nicht mehr lange bis zur Pension hat? Bei uns wohl nicht so viele. Doch in China wächst die obere Mittelschicht extrem und vor allem sind die Käufer jünger als bei uns. Der durchschnittliche Audi-A6-Kunde ist in Europa 58,5 Jahre alt - in China 36,8 Jahre. Und steht auf Bling-Bling.