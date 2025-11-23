„Sie taten mir weh, ich fühlte mich schmutzig“

Nun spricht – nach Anna – Lily, ein weiteres Opfer der Favoritner Missbrauchs-Bande. „Die Burschen wussten, dass ich erst 12 war. Aber sie hatten kein Mitleid mit mir“, sagt die Schülerin in der „Krone“, und: „Wenn ich ihre Befehle nicht befolgte, schlugen sie mich und bedrohten mich mit Mord.“
Eine knapp 80 Quadratmeter große, gemütlich eingerichtete Altbau-Wohnung; im Zentrum von Wien-Favoriten. An den pastellfarben gestrichenen Wänden hängen bunte afrikanische Bilder, auf Regalen stehen unzählige Nippesfiguren und in hübsche Rahmen gefasste Fotos, am Boden opulente Vasen. Und beinahe alle Räume sind bereits weihnachtlich geschmückt; mit Lebkuchenkrippen, Tannenzweigen, dicken Kerzen und glitzernden Girlanden.
