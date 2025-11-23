„Sie taten mir weh, ich fühlte mich schmutzig“

Nun spricht – nach Anna – Lily, ein weiteres Opfer der Favoritner Missbrauchs-Bande. „Die Burschen wussten, dass ich erst 12 war. Aber sie hatten kein Mitleid mit mir“, sagt die Schülerin in der „Krone“, und: „Wenn ich ihre Befehle nicht befolgte, schlugen sie mich und bedrohten mich mit Mord.“