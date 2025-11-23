„Anderer Fußball“: Austria-Matchwinner erleichtert

Dass neuerlich der spielerische Glanz fehlte, und man noch „nicht so sehr in den richtigen Flow reingekommen“ sei in dieser Saison, war für ihn verschmerzbar. „Unsere Mentalität, der Zusammenhalt, ist die Basis, dass wir Spiele gewinnen können. Wir sind uns nicht zu schade, dass wir uns bis zum Schluss voll reinwerfen. Es ist ein sehr wichtiger Dreier“, resümierte der 42-Jährige. Auch um Ruhe rund um den Club hineinzubringen. Mit Wagner hat Helm schon lange Gespräche geführt. Wie in der Vergangenheit ist er bezüglich einer guten Zusammenarbeit mit der Sportlichen Leitung „optimistisch“.