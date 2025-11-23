„Es gibt keine Startelf – und das ist auch gut so“

Kein Trainer in der österreichischen Bundesliga tauscht sein erstes Aufgebot annähernd so oft wie Red Bull Salzburgs Thomas Letsch. Der 57-Jährige erläuterte die Gründe dafür und will von einer echten Startelf nichts wissen.
Eng geht’s zu im Kampf um die Tabellenspitze in der österreichischen Bundesliga. Das liegt auch an der bisherigen Punkteausbeute. Salzburg kommt nach bereits 13 gespielten Runden auf nur 25 Zähler, also im Schnitt nicht einmal zwei pro Spiel. Und dennoch reicht die Bilanz zur Tabellenführung. Eine derartige Ausbeute wies ein Leader (damals der spätere Meister Sturm) zum gleichen Zeitpunkt 2010/11 auf. Weniger Punkte hatte der Führende nach 13 Runden seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie.
