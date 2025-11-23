Slalom-Ass zu zaghaft? „Bin nicht wie Hirscher!“

Allerdings habe der Österreicher dabei einen bedeuteten Vorteil gehabt. „Er hatte vorher auch acht Kugeln gewonnen und unzählige Podestplätze geholt. Dann kann man das schon wagen“, ergänzt der Schweizer mit einem Grinsen. Und doch ist ihm selbst bewusst, dass der ganz große Erfolg noch eine Sache des Kopfes ist. „Ich hatte das Podium in den Beinen, aber noch nicht im Kopf“, analysiert er abschließend.