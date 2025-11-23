Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minus 49 Prozent

2025 wurden bereits 14.325 Asylanträge gestellt

Innenpolitik
23.11.2025 07:48
Der Oktober war 2025 jener Monat, in dem die Asylanträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum am ...
Der Oktober war 2025 jener Monat, in dem die Asylanträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum am stärksten zurückgegangen sind.(Bild: WoGi - stock.adobe.com)

Der Oktober 2025 war jener Monat mit dem stärksten Rückgang an Asylanträgen im Jahresvergleich. Die Behörden registrierten 1293 Ansuchen – ein Minus von 49 Prozent gegenüber Oktober 2024. Von Jänner bis Oktober wurden laut Innenministerium insgesamt 14.325 Anträge gestellt, damit sank die Zahl um gut ein Drittel.

0 Kommentare

Die meisten Anträge im Oktober kamen von Syrern. Von deren 359 Ansuchen entfiel der Großteil auf in Österreich geborene Kinder (220). Jugendliche stellen weiterhin die größte Gruppe unter den Asylwerbern. Fast ein Drittel aller Anträge in den ersten zehn Monaten wurde von Kindern unter sieben Jahren eingebracht, mehr als die Hälfte der Schutzsuchenden war minderjährig.

Familiennachzug stagniert
Fast zum Stillstand gekommen ist der Familiennachzug, seit er bis auf Ausnahmefälle gehemmt ist. Im Oktober gab es laut Innenministerium gerade einmal neun Einreisen unter dem Titel. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es noch 384.

Lesen Sie auch:
Beim Vinzimarkt kann man mit der Sachleistungskarte nicht bezahlen, was für Ärger sorgt.
Krone Plus Logo
Im Sozialmarkt wertlos
Sachleistungskarte für Asylwerber wirft Fragen auf
10.11.2025
Nachbarn preschen vor
Asylwerber dürfen nicht mehr ins Ausland reisen
22.10.2025

Sehr gute Chancen auf Asyl haben aktuell Bürger aus Afghanistan, wiewohl seit Kurzem wieder Männer in das von den radikal-islamischen Taliban regierte Land abgeschoben werden. 75 Prozent der afghanischen Anträge wurden positiv beschieden, die meisten Anträge stellen Frauen. Dagegen gibt es für Syrer aktuell eher schlechte Aussichten. Nur 21 Prozent der Ansuchen folgte die Erteilung des Asylstatus.

10.000 Mal Schutzstatus erteilt
Insgesamt wurde heuer bisher knapp über 10.000 Mal ein Schutzstatus erteilt. Die meisten positiv erledigten Anträge, nämlich knapp 7200, betrafen Asyl. Fast 1800 Mal wurde subsidiärer Schutz zugestanden. Der Rest entfällt auf humanitäre Aufenthaltstitel.

30.000 aus der Ukraine in Grundversorgung
Eine Entspannung gibt es unterdessen in der Grundversorgung. Aktuell werden 54.702 Menschen in dieser betreut, wovon über 30.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine sind. Zu Jahresbeginn 2023 waren noch knapp 93.000 Menschen in der Grundversorgung, heuer zu Jahresbeginn immerhin über 68.000 Personen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
178.046 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
124.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
117.016 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
Minus 49 Prozent
2025 wurden bereits 14.325 Asylanträge gestellt
Krone Plus Logo
Fürstliches Gehalt
Diese Phantom-Stadträtin kostet uns 158.000 Euro
Krone Plus Logo
Krieg im Sudan
Miliz-Gründer in Wien: „Keiner kann gewinnen“
„Ich war neugierig“
Bolsonaro beschädigte Fußfessel mit Lötkolben
Krone Plus Logo
Politiker-Karossen
Was können die Autos der Mächtigen besser?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf