2025 wurden bereits 14.325 Asylanträge gestellt

Die meisten Anträge im Oktober kamen von Syrern. Von deren 359 Ansuchen entfiel der Großteil auf in Österreich geborene Kinder (220). Jugendliche stellen weiterhin die größte Gruppe unter den Asylwerbern. Fast ein Drittel aller Anträge in den ersten zehn Monaten wurde von Kindern unter sieben Jahren eingebracht, mehr als die Hälfte der Schutzsuchenden war minderjährig.