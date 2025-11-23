ÖBB wälzen Ticketverkauf komplett auf andere ab

Bahnstationen ohne Schalter

In der Touristeninfo in der Fußgängerzone können all jene, die mit Ticketautomaten nicht so auf Du und Du stehen, oder die speziellere Bahnangebote wie Gruppenermäßigungen oder Reisen ins Ausland buchen wollen, ihre Fahrscheine erwerben. Jedenfalls gibt es im gesamten Bezirk Mödling jetzt keinen Ticketschalter mehr auf einer Bahnstation.