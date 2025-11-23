Vorteilswelt
Kein Schalter mehr

ÖBB wälzen Ticketverkauf komplett auf andere ab

Niederösterreich
23.11.2025 08:00
Persönliches Service auf Bahnhöfen wird Schritt für Schritt abgeschafft.
Persönliches Service auf Bahnhöfen wird Schritt für Schritt abgeschafft.(Bild: Martin A. Jöchl)

Im niederösterreichischen Bezirk Mödling gibt es jetzt auf keiner einzigen Bahnstation einen Fahrkartenschalter mehr. Die Stadt und das Reisebüro eines Bankkonzerns müssen einspringen.

0 Kommentare

Still und heimlich haben die ÖBB bereits im Juni in Mödling ein Service eingestellt, das man am größten Bahnhof eines Bezirks wohl für selbstverständlich halten würde – den Ticketschalter. Sprang zuerst das Raiffeisen Reisebüro in der Hauptstraße ein, zog jetzt auch die Stadt nach.

Bahnstationen ohne Schalter
In der Touristeninfo in der Fußgängerzone können all jene, die mit Ticketautomaten nicht so auf Du und Du stehen, oder die speziellere Bahnangebote wie Gruppenermäßigungen oder Reisen ins Ausland buchen wollen, ihre Fahrscheine erwerben. Jedenfalls gibt es im gesamten Bezirk Mödling jetzt keinen Ticketschalter mehr auf einer Bahnstation.

Gute Miene zum bösen Spiel: Bürgermeisterin Drechsler (M.) und Stadträte eröffnen externen ...
Gute Miene zum bösen Spiel: Bürgermeisterin Drechsler (M.) und Stadträte eröffnen externen Ticketschalter in Mödling.(Bild: Helga Schlechta)

Ticketschalter „unwirtschaftlich“
Seitens der ÖBB wird betont, man sei „verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln“. Zudem würde der Großteil des Ticketverkaufs ja ohnehin bereits via Internat oder Smartphone abgewickelt. „Es wird aber keine bestehende Personenkassa geschlossen, ohne dass ein Alternativstandort vorhanden ist“, erklärt ein Bahnsprecher. Für Bürgermeisterin Silvia Drechsler wiegen die sogenannten Alternativstandorte „den Wegfall des Schalters am Bahnhof aber nicht auf“.

Das Aus des Fahrkartenschalters bedeutet auch eine personelle Ausdünnung des Bahnbetriebes vor Ort. Am Bahnhof in Mödling sind jetzt nur mehr Reinigungskräfte und – von Zeit zu Zeit – Sicherheitsteams der ÖBB anzutreffen.

