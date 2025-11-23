Mysteriöser Brandanschlag auf einen Jugendlichen

Im beschaulichen Pielachtal in Niederösterreich sollen Jugendliche einen jungen Burschen mit einem „Brandsatz“ beworfen haben. Die Mutter des Opfers warnt jetzt vor den „Attentätern“.
„Meine Lieben, passt auf eure Kids auf!“ So beginnt eine besorgte Mutter ihr Posting auf Facebook. Direkt darunter ist das Bild einer angesengten Hose zu sehen. Die Mitteilung lässt im Pielachtal jetzt die Wogen hochgehen. Denn sie soll einen „Brandanschlag“ auf den Sohn der Frau dokumentieren.
Freunde löschten
Laut der Mutter war ihr Sprössling im Bereich eines Lokales in Hofstetten-Grünau zunächst von anderen, älteren Jugendlichen angestänkert und schließlich mit einem „Brandsatz“ beworfen worden. Freunde des Opfers hätten den glosenden Stoff aber rasch gelöscht. Bis dato ist – wie „Krone“-Recherchen ergaben – bei der Polizei allerdings keine Anzeige eingegangen, auch Ortschef Rasch wurde noch nicht kontaktiert.
