Mysteriöser Brandanschlag auf einen Jugendlichen

Freunde löschten

Laut der Mutter war ihr Sprössling im Bereich eines Lokales in Hofstetten-Grünau zunächst von anderen, älteren Jugendlichen angestänkert und schließlich mit einem „Brandsatz“ beworfen worden. Freunde des Opfers hätten den glosenden Stoff aber rasch gelöscht. Bis dato ist – wie „Krone“-Recherchen ergaben – bei der Polizei allerdings keine Anzeige eingegangen, auch Ortschef Rasch wurde noch nicht kontaktiert.