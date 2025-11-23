Natura-2000-Gebiet: Nächster Aufreger um Kraftwerk

Der Plan, bei Murau ein neues Wasserkraftwerk zu errichten, sorgt österreichweit für Diskussionen. Wissenschafter und Umweltorganisationen formieren sich gegen das Projekt, das ausgerechnet in einem Natura-2000-Gebiet entstehen soll. Die Betreibergesellschaft kann die Aufregung nicht nachvollziehen.
Ein derartiger Schritt ist ungewöhnlich: Stefan Schmutz, Professor für Gewässerökologie an der Universität für Bodenkultur Wien, wandte sich in einem ausführlichen Schreiben direkt und ohne vorherige Anfrage an die Abteilung 13 des Landes Steiermark. „Im Sinne der ,Third Mission´ sind wir als Universität aufgefordert, uns in gesellschaftliche Fragen einzubringen, wenn diese unseren Fachbereich betreffen“, erklärt Schmutz auf „Krone“-Anfrage. In der Causa „Murkraftwerk West“ sei die Lage aus seiner Sicht eindeutig. Mit „Erstaunen“ habe er auf der Website des Landes vom eingeleiteten UVP-Verfahren erfahren, heißt es in seinem Schreiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.