Hier herzt Wladimir Putin Salzburger Kameramann

Auch wenn Reinprecht in seinen mehr als 40 Jahren als selbstständiger ORF-Kameramann viel gesehen hat - von Kriegsschauplätzen in Jugoslawien, dem Irak oder Afghanistan bis hin zur Tsunamikatastrophe im Indischen Ozean - „ein Interview mit einem der mächtigsten Männer der Welt ist schon ein Highlight“, gibt der Wahl-Lungauer unumwunden zu. Vor wenigen Jahren zog der gebürtige Kärntner zu seiner Frau Silvia nach Mariapfarr und ist auch dort eine Größe: „Er ist bei unserem Sommerfest in St. Michael ein Dauergast, filmt immer und wird heuer auch eine Kinder-ZiB anbieten„, streut “Recon"-Chef Mario Schitter Reinprecht Rosen.