Echte Polizisten forschten „falschen Kollegen“ aus

Schwindel bemerkt

Der Möchtegern-Beamte wurde daraufhin offenbar aber doch sehr nervös und gab an, dass gleich ein „Kollege“ von ihm kommen würde. „Um einer weiteren Auseinandersetzung zu entgehen, setzte der 68- Jährige zunächst ein Stück zurück und anschließend seine Fahrt fort“, so die Polizei. Der Niederländer dürfte also den Schwindel bemerkt haben.