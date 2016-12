Navi führt Lenker in die Irre: Auto auf Skipiste

Blindes Vertrauen in sein Navigationsgerät hat am Montagabend einen deutschen Urlauber in Salzburg vollkommen in die Irre geführt: Der 72- Jährige landete mit seinem Auto mitten auf einer Skipiste und blieb dort hängen. Feuerwehr und Polizei konnten in der Nacht auch nicht gefahrlos zufahren, sodass die Bergung des Wagens auf Dienstag verschoben wurde.