Tusk als EU- Ratschef wiedergewählt

"Donald Tusk hat einen guten Job gemacht", so Kern weiter. Eine Personaldiskussion an der Spitze des EU- Rates "würde Europa in eine sinnlose Krise stürzen". Daher sei es notwendig, "dass das rasch durchgezogen gehört", sagte Kern in Hinblick auf die Wahl. Unter den meisten EU- Ländern gebe es eine große Einigung. "Das ist wirklich kein guter Anlass, um polnische Auseinandersetzungen auf europäische Ebene zu tragen."

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo warnte, dass mangelnder Respekt gegenüber der polnischen Position die Stabilität der gesamten Union gefährden könnte. Aber nicht einmal die Unterstützung der Visegrad- Staaten konnte sich die rechtskonservative Regierung in Warschau sichern.

Donald Tusk und Jean-Claude Juncker Foto: APA/AFP/John Thys