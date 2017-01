Gangbetten nicht zu vermeiden

Vor allem in Wien gibt es aktuell eine heftige Diskussion über die Misere mit unzähligen Gangbetten in den Spitälern der Bundeshauptstadt. Doch wie ist die Situation bei uns? Der Vorstand der Kärntner Krankenhausholding Kabeg, Arnold Gabriel, in deren Bereich fünf Landespitäler fallen, schildert die Lage.