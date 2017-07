3er- BMW tritt elektrisch gegen Teslas Model 3 an

Mit einer Elektroversion der 3er- Reihe will BMW dem kalifornischen E- Auto- Pionier Tesla Paroli bieten. Laut dem "Handelsblatt" soll die Münchner Mittelklasselimousine bereits im Herbst auf der IAA in Frankfurt Premiere feiern. Die elektrische Reichweite soll mindestens 400 Kilometer betragen - etwas mehr als beim Hauptwettbewerber Tesla Model 3, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll.

Die Elektrifizierung des 3ers soll aber nur ein Anfang sein. So haben die Münchner bereits in Aussicht gestellt, auch vom SUV- Modell X3 eine E- Variante auf den Markt zu bringen. Bis 2021 sollen in allen Baureihen elektrische Motoren zu haben sein. Aktuell hat BMW mit dem i3 lediglich ein einziges reines E- Auto auf dem Markt.

(SPX)