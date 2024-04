Giftige Rotfeuerfische machen Mittelmeer unsicher

Klimawandel sorgt für weitere Ausbreitung

Die Invasion des Rotfeuerfisches (Pterois miles) ins Mittelmeer begann vor etwa zehn Jahren, so Kotrschal, der an der Universität Wageningen in den Niederlanden forscht. Die Fische stammen aus dem warmen indopazifischen Ozean und drangen laut genetischen Studien über das Rote Meer und höchstwahrscheinlich den Suezkanal ins Mittelmeer vor.