„Noch nicht zu spät, für die Ukraine zu siegen“

„"Diese Verzögerungen haben Folgen. Die Ukraine war waffentechnisch unterlegen, sodass Russland an der Front vorrücken konnte. Der Ukraine fehlte eine Luftabwehr, sodass mehr russische Raketen und Drohnen ihre Ziele treffen konnten. Und der Ukraine fehlte es an präzisen Angriffsmöglichkeiten, sodass Russland mehr Kräfte konzentrieren konnte. Aber es ist noch nicht zu spät für die Ukraine, um zu siegen, denn mehr Unterstützung ist auf dem Weg“, so Stoltenberg. Solange die Verbündeten ihr Versprechen einlösten, mehr Waffen zu liefern, sei das möglich, zeigte sich Stoltenberg zuversichtlich.