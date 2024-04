Russland präsentiert „Beutestücke“ aus der Ukraine

Seit Tagen werden in den sozialen Medien Aufnahmen von Transporten in die russische Hauptstadt verbreitet (siehe Videos unten). Der russiche Armeesender Zvezda erklärte am Mittwoch, dass am 1. Mai im Moskauer „Park des Sieges“ eine Ausstellung mit rund 30 Waffengattungen und Ausrüstung aus zwölf unterschiedlichen Ländern eröffnet wird.