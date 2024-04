Frostfeuer sorgten für mehrere Verkehrsunfälle

Besondere Vorsicht war Freitagfrüh für Verkehrsteilnehmer in den niederösterreichischen Bezirken Korneuburg und Baden geboten: Aufgrund der Kälte entzündeten viele Bauern in den Nachtstunden in den örtlichen Weingärten sogenannte Frostfeuer. Die Folge: Dichte Rauchschwaden zogen über die Straßen und sorgten sogar für Verkehrsunfälle.