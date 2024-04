Rekord! 6 Quarterbacks unter den ersten 12 Picks

Im NFL Draft 2024 hat wie erwartet den Nachwuchs-Quarterbacks das Rampenlicht gehört. Unter den ersten zwölf Picks waren gleich sechs Spielmacher – noch nie zuvor in der Geschichte waren es so viele. Als erster Name und gleichzeitig erster Quarterback wurde am Donnerstag in Detroit Caleb Williams aufgerufen. Für den Gewinner der Heisman Trophy (Auszeichnung für den besten College-Spieler) der Saison 2022 entschieden sich die Chicago Bears.