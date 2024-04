Letzter Vorsitz: Karas-Abschied aus EU-Parlament

„In Vielfalt geeint“: Karas erinnert an EU-Leitspruch:

In den letzten 25 Jahren in diesem Haus habe er viel gelernt, erlebt und erfahren, betonte Karas in seiner Rede am Freitag. „Meine Antwort auf die Frage, was ist die Europäische Union, hat sich über die letzten Jahre und über die Zeit geändert. Aber im Jahr 2000 gab sich die Europäische Union einen Leitspruch. Und ich komme immer mehr drauf, wie passend er diese Frage beantwortet: ,In Vielfalt geeint‘. Denn wir sind nicht alle gleich – und das ist gut so.“