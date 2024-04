Islamistischer Jung-Terrorist nach Prozess frei

Ein Jugendlicher, der im Dezember 2023 wegen des dringenden Verdachts von Terrorplänen gegen eine Synagoge in Wien oder Paris verhaftet worden war, ist am Freitag in Steyr rechtskräftig zu 22 Monaten Haft, vier davon unbedingt verurteilt worden. Die vier Monate hatte er in U-Haft gesessen, er durfte heim gehen.