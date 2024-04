Nadal will noch lange für seinen Sohn spielen

Dieser Wunsch wird Rafael Nadal wohl nicht erfüllt werden. Er würde so gerne noch so lange weiter spielen, dass sich sein Sohn an ihn auf dem Platz erinnern könnte. Der 37-jährige Tennis-Superstar ist sich aber bewusst, dass dies eher unmöglich sein wird. Beim glatten 6:1,6:0-Sieg über den erst 16-jährigen Darwin Blanch (USA) in der ersten Madrid-Runde waren Nadals Frau und sein erst einjähriger Sohn Rafael Junior anwesend.