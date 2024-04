Haas-Aus fix! Nico Hülkenberg wechselt F1-Team

„Wichtiger Teil der Transformation“

„Wir freuen uns sehr, Nico ab 2025 wieder hier in Hinwil zu begrüßen und mit ihm in der Formel 1 anzutreten. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Erfahrung und seinem Engagement für Teamarbeit wird er ein wichtiger Teil der Transformation unseres Teams – und des F1-Projekts von Audi sein“, blickt Andreas Seidl, CEO der Sauber Motorsport AG, den gemeinsamen Jahren erwartungsvoll entgegen. „Die Aussicht, für Audi anzutreten, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit solcher Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, ist das eine einmalige Chance“, freut sich auch Hülkenberg selbst auf die Mission.