Extra-Boost: Mercedes-AMG führt die 53er-Reihe ein

Dazu kommt noch eine ganze Reihe positiver Nebeneffekte: Weil der Riementrieb entfällt, baut der Reihensechser kürzer als üblich und schafft Platz für eine effiziente, motornahe Abgasnachbehandlung. Außerdem können die elektrisch statt per Riemen angetriebenen Nebenaggregate bedarfsgerechter gesteuert werden. Und anders als beim 12-Volt-Netz treten bei gleicher Leistung nur noch ein Viertel so große Ströme auf, was dünnere Leitungen erlaubt und am Ende zumindest ein paar Gramm Gewicht einspart. Ganz verzichten können und wollen die Stuttgarter auf die 12-Volt-Technik aber noch nicht, unter anderem das Infotainmentsystem nutzt noch das herkömmliche Stromnetz, das per DC/DC-Wandler gespeist wird.

V8-Optik für die 53-Modelle

Damit AMGs erster Schritt in Richtung Hybridisierung auch sichtbar wird, bekommen die 53er eine eigenständige Optik. Sie dürfen den Twin-Blade-Kühlergrill der V8-Performance-Modelle tragen, allerdings ohne den Diamanteinsatz mit einzelnen Pins, stattdessen bekommen sie ein schwarzes Gittermuster. Mit Silberchrom-Dekor an der Front, spezifischen Seitenschwellern und einer optionalen Carbon-Abrisskante am Kofferraumdeckel heben sie sich zusätzlich von den Normal-Versionen ab, wirken aber nicht ganz so brachial wie die 63er-Modelle.