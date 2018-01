Neue Mercedes-G-Klasse: Unsichtbarer Quantensprung

Damit man sich in der neuen Hightech-Welt trotzdem noch wie in einer G-Klasse fühlt, haben die Interieur-Designer ein wenig in die Trickkiste gegriffen. Zum einen fährt der Benz auf Wunsch noch mit klassischen Rundinstrumenten statt volldigitalem Kombi-Display vor und die drei silbernen Schalter für die Differenzialsperren in der Mittelkonsole haben ebenso den Sprung in die Neuauflage geschafft wie der Haltegriff für den Beifahrer. Zum anderen holten sie markante Teile des Exterieurs nach innen: Wer mit etwas Phantasie auf das Armaturenbrett schaut, erkennt in den runden Lüftungsdüsen links und rechts die Rundscheinwerfer wieder, und die silberfarbenen Lautsprecher symbolisieren die Blinker.

Besser auf der Straße, noch besser im Gelände

Keine Tricks durften sich dagegen die Ingenieure erlauben: Ihre Aufgabe war es, die G-Klasse sowohl onroad als auch offroad zu verbessern. Ersteres dürfte zweifelsohne der leichtere Job gewesen sein, war der G auf Asphalt schließlich bislang weder der bequemste, noch der verbindlichste Begleiter. Im Gelände dagegen hat ihm seit seiner Geburtsstunde kaum einer etwas vormachen können. Damit das so bleibt, standen der Leiterrahmen, die drei 100-Prozent-Sperren und die Geländeuntersetzung nicht zur Diskussion. Komplett neu dagegen ist das Fahrwerk, für das sich die Geländeleute sogar Unterstützung bei den AMGlern geholt haben. Mit den Affalterbachern haben sie eine Kombination aus Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker-Vorderachse und starrer Hinterachse realisiert. Damit die Bodenfreiheit nicht unter dem neuen Unterbau leidet, wurden die Achsen höher gelegt, was wiederum der Stabilität nicht gut tut - also musste im Motorraum eine Domstrebe eingezogen werden.