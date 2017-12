EU vernetzt ihre Polizei- und Asyldatenbanken

"Watchlist" gegen Gefährder

2020 sollen zudem das Einreise-Ausreise-System (EES), mit dem die EU die Identität und die Reisedokumente von Nicht-EU-Bürgern sammeln will, und das Europäische Einreiseinformationssystem (ETIAS) - eine Art "Watchlist" gegen Gefährder und irreguläre Migranten - in Betrieb gehen. An all diesen Datenbanken sind auch die Schengen-Länder Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein beteiligt. Zudem verfügt die EU über einen Strafregisterdatenaustausch (ECRIS), der ab 2020 auch auf Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN) ausgeweitet wird.