Danach haben die Österreicher 2017 gegoogelt

bzw.

1. Was ist G20?

2. Was soll ich kochen?

3. Liebestarot, was denkt er?

4. Sodbrennen, was tun?

5. Was ist ein Schuppentier?

6. Was sind Kohlenhydrate?

7. Was bedeutet ^^?

8. Zeckenbiss, was tun?

9. Was ist Pflegeregress?

10. Was besteht aus Spiegel und Fahne?