Mail vom Auftragskiller: Erpresser wollen Bitcoins

Es dürfte sich um eine perfide neue Betrugsmasche handeln, mit der Cyberkriminelle ihre Opfer ängstigen und zur Zahlung hoher Summen nötigen wollen. Wie "Heise" berichtet, häufen sich im Netz Berichte von Opfern des Auftragskiller-Tricks. Es scheint sich dennoch nicht um Massen-Mails zu handeln, sondern um gezielte Betrugsversuche bei einzelnen Nutzern. Wie sie ausgewählt werden, ist noch nicht bekannt.

Absender brüstet sich als erfolgreicher Assassine

In den Mails erklärt der Verfasser, er habe bereits "mehrere erfolgreiche Exekutionen" durchgeführt und sei nun auf den Empfänger der Mail angesetzt worden. Nach seinem letzten Auftragsmord habe er aber Gewissensbisse bekommen, weshalb er seinen Opfern nun anbiete, ihr Leben mit Bitcoins zu retten. Umgerechnet rund 10.000 Euro in Bitcoins werden gefordert. Die Zahlung solle schnell erfolgen, immerhin gehe es um das Leben der Empfänger, heißt es in den Mails.