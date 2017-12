Nach Anwälte-Rundumschlag: Staatsanwälte am Wort

Inhalt des Plädoyers wird die 825 Seiten starke Anklage sein, die in mühsamer Arbeit jahrelang vorbereitet wurde. Kern der Anklage ist die Frage, ob der damalige Finanzminister Grasser bei der Privatisierung von Bundeswohnungen Schmiergelder von jenem Konsortium erhalten hat, der letztlich siegreich aus dem Bieterverfahren hervorgegangen ist. Weil ihnen bekannt war, dass die Konkurrenz nur 960 Millionen bietet, so der Vorwurf. Verraten habe es der Chef persönlich, sagen die Staatsanwälte. Grasser selbst! Die weiteren Angeklagten Walter Meischberger und Peter Hochegger seien die stillen Boten der Nachricht gewesen. Was die Beschuldigten bestreiten. Allen voran Grasser, der stets auf eine korrekte Abwicklung bedacht war, wie er betont.

"Gemeinschaftlicher Tatplan"

Der wirklich schlagende Beweis, wer der Tippgeber war, fehlt. Aber die Staatsanwaltschaft versucht die lange Indizienkette mit den verdächtigen Geldbewegungen über die ganze Welt und den "Interventionen" während des Vergabeverfahrens in Richtung eines "gemeinschaftlichen Tatplanes" zu führen.