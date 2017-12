Prozessauftakt in Wien: Grasser auf Anklagebank

Kommt gleich zu Beginn eine Antragsflut der Anwälte?

Für den unterdessen wieder verhandlungsfähigen Petrikovics blieb Richterin Hohenecker zuständig. Zu recht, wie der OGH in seinem mit Spannung erwarteten Urteil feststellte. Petrikovics muss also in der Causa Villa Esmara vor Richterin Hohenecker treten - und auch in der Causa Buwog. Damit geht der Kampf gegen die Richterin weiter. Grassers Anwalt Manfred Ainedter kündigte nach dem OGH-Urteil am Montag an, gleich zu Beginn des Mega-Prozesses, der mindestens ein Jahr lang dauern wird, einen Befangenheitsantrag zu stellen. "Da werden noch andere Anträge kommen", zeigte sich Ainedter überzeugt, dass auch andere Verteidiger dies tun werden.