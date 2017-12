Dieser Mann macht 16,5 Mio. $ im Jahr auf YouTube

Das berichtet das Wirtschaftsmagazin "Forbes" in seiner aktuellen Liste der am besten verdienenden YouTube-Stars. Der weltweite Top-Verdiener unter ihnen ist der Brite Daniel "DanTDM" Middleton, der seinen Lebensunterhalt mit sogenannten "Let’s Play"-Videos verdient. Das bedeutet, er filmt sich beim Spielen und streamt sein Tun an rund 17 Millionen Abonnenten.