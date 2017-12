Mit Fuß gesiegt: "Starcraft"-Profi demütigt Gegner

Zotac kündigte auch an, keine derart ungehobelten Spieler mehr zu seinen eSports-Turnieren einzuladen. Wie das Unternehmen das Benehmen der "Starcraft"-Athleten vor einem Turnier überprüfen will, ist freilich offen. Unter den Spielern keimt indes bereits Hoffnung auf, zwischen den beiden "Starcraft"-Profis könnte sich so etwas wie eine Fehde entwickeln, was künftigen Turnieren eine persönliche Note geben würde.