Ausgefeilter Lauschangriff: Spur führt nach Afrika

Neue Bedrohung unter Deckmantel der Sicherheit

Deibert warnt angesichts der Möglichkeiten, die selbst Entwicklungsländer durch den Zukauf staatlicher Trojaner erlangen, vor einem ganz neuen Bedrohungsszenario. "Regierungen wie jene von Äthiopien sind nicht mehr davon abhängig, Informatiker, Ingenieure oder mathematische Kapazitäten in ihrem Land zu haben, um eine weltumspannende Cyber-Spionageoperation auf die Beine zu stellen. Sie können es einfach im Handel kaufen - bei Unternehmen wie Cyberbit." Solche Firmen versprechen Sicherheit, seien aber in Wahrheit selbst eine Bedrohung, so Deibert.

Cyberbit ist jener israelische Spyware-Hersteller, der die äthiopische Regierung mit Abhörwerkzeugen beliefert haben soll. Das Unternehmen ist eine Tochter der auf Software für das Militär spezialisierten Firma Elbit Systems in Haifa.