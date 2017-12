So zerstört Glücksspiel in Videospielen Existenzen

"Ich bin 19 und glücksspielsüchtig." Diese Warnung spricht ein US-Gamer aus, der selbst Opfer dieser Mechaniken wurde. Er hat im Online-Forum Reddit einen offenen Brief an Electronic Arts veröffentlicht, in dem er von seiner eigenen Leidensgeschichte erzählt. Er hat im Laufe von rund drei Jahren 13.500 US-Dollar für virtuelle Gegenstände in Computerspielen ausgegeben und ein echtes Suchtproblem entwickelt, schreibt der Gamer mit dem Pseudonym Kensgold.

Zwei Jobs für die Sucht, Schule fast abgebrochen

Seine Sucht habe ihn fast ruiniert. In seiner schlimmsten Zeit habe er zwei Teilzeit-Jobs gehabt, um die virtuellen Dinge zu finanzieren, nach denen er so strebte. Er habe fast die Schule abgebrochen und die Beziehung zu seinen Eltern gefährdet. Diese hatten sein Suchtproblem natürlich bemerkt, ihm sogar den Internetanschluss gekappt. Doch der Drang, in Spielen wie "Counter Strike: Global Offensive", "Smite" oder "The Hobbit: Kingdoms of Middle-Earth" Geld auszugeben, war zu groß. Kensgold spielte einfach über die Internetverbindung seines Smartphones weiter.