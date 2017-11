Gefahr durch resistente Keime wächst weiter

Dies sei besorgniserregend, weil es für Patienten, die mit solchen Keimen infiziert sind, kaum noch Behandlungsoptionen gebe, hieß es. Antibiotika-Resistenzen sind auf zu häufige bzw. falsche oder nicht angebrachte Verwendung der Medikamente zurückzuführen, ebenso auf zu niedrige Dosierungen im Bedarfsfall und die zu kurze Einnahme in solchen Fällen. Zusätzlich gibt es auch einen starken Konnex zur massenhaften Verwendung von Antibiotika in der Tierhaltung. Die Situation ist von Keim zu Keim und von Land zu Land unterschiedlich.

Situation regional sehr unterschiedlich

"Die Anteile von resistenten Keimen variiert bei den meisten Bakterien laut dem europäischen Überwachungs-Netzwerk (EARS-Net) mit Daten für 2016 europaweit stark. Die Resistenzen sind generell weiter verbreitet in Süd- und Südosteuropa als in Nordeuropa", teilte das in Stockholm beheimatete ECDC mit. Österreich nimmt hier traditionell eine vergleichsweise günstige Position ein.

Bei den E. coli-Bakterien ist jedenfalls die Häufigkeit von Resistenzen gegen Cephalosporine der dritten Generation, gegen die häufig verwendeten Fluorchinolone und Aminoglykoside zwischen 2013 und 2016 gestiegen. Diese kombinierten Resistenzen machen schwere Infektionen auch schwer behandelbar.