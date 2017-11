Schottland führt Mindestpreis für Alkohol ein

Die Regierung in Edinburgh hat angeführt, dass die Schotten ein deutlich größeres Problem mit Alkohol hätten als die übrigen Briten. So sei in Schottland im vergangenen Jahr 17 Prozent mehr Alkohol pro Erwachsenem verkauft worden als in den anderen britischen Landesteilen England und Wales. Seit 2015 sind in Schottland die Todesfälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum um zehn Prozent gestiegen. Schottland gehört mit der Maßnahme zu den ersten Regionen weltweit mit Mindestpreisen für Alkohol.