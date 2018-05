Energetik: „Wissenschaft“ oder eiskalte Abzocke?

Gruber, Lechner, Steinhuber, Koderhold

In der mittlerweile siebenten Ausgabe unserer neuen Diskussionssendung #brennpunkt (zu sehen jeden Mittwoch, ab 19 Uhr, live auf krone.at) geht es am Fallbeispiel Wien um das umstrittene Thema Energetik. Moderatorin und krone.at-Kolumnistin Katia Wagner wird Gästen sowie Zusehern die Frage stellen: „Energetik: Abzocke oder verkannte Wissenschaft?“ Dass Charly Lechner - seines Zeichens „etablierter, qualifizierter, geprüfter Humanenergetiker“ - darauf anders antwortet als Physiker Werner Gruber, darf erwartet werden. Weitere Gäste im krone.tv-Studio: Herwig Steinhuber, Schamane vom Rainbow-Reiki-Institut in Wien, und Günter Koderhold, FPÖ-Gemeinderat und Oberarzt am Krankenhaus Hietzing.