Sozial- und Wohnbaugeld für KH Nord abgezweigt

Wiens Schulden und Zwischenfinanzierungsprobleme

Dass insgesamt 148,5 Millionen Euro an Geldern für den sozialen Wohnbau und für die ärmsten Wiener in die Mega-Baustelle umgeleitet worden sind, drängt einen Verdacht auf: Der Krankenanstaltenverbund und die mit mittlerweile sieben Milliarden Euro hoch verschuldete Stadt Wien hatten keine anderen Möglichkeiten mehr, eine weitere Zwischenfinanzierung am Kapitalmarkt zu organisieren, um die Teuerung beim KH Nord zu bewältigen ...