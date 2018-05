60 Sekunden lang gratis Lebensmittel shoppen!

Christine Krassnig, Juditta Heller, Aleksandra Marinovic und Gernot Grawuschnig - das sind die vier glücklichen Gewinner, die am Donnerstag in den Kärntner Interspar-Filialen in der Klagenfurter Rosentaler- und Durchlassstraße, in der Villacher Ringmauergasse sowie in der Völkermarkter Straße in St. Veit 60 Sekunden lang nach Lust und Laune shoppen konnten. Alle Lebensmittel, die innerhalb dieser Zeit im Einkaufswagen landeten, waren für sie nämlich gratis.