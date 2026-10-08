Fahndung nach Tätern: Ehepaar in Haus überfallen

Zu einem schrecklichen Überfall ist es am Donnerstag gegen 13 Uhr in Bad Bleiberg in Kärnten gekommen. Ein betagtes Ehepaar wurde in den eigenen vier Wänden überfallen und ausgeraubt. Die Täter konnten flüchten. Aktuell läuft eine Großfahndung.
Es waren womöglich zwei Täter, die in das Haus des Ehepaares eingebrochen waren, und dann einen 78-Jährigen fesselten, um anschließend die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Seine Ehefrau befand sich während des Überfalls in einem Nebenzimmer.
Der 78-Jährige konnte sich nach einiger Zeit befreien und verständigte die Rettungskräfte. Denn er wurde schwer verletzt. Die Täter flüchteten.
Fahndung nach Tätern läuft
In Bad Bleiberg und Umgebung sind aktuell mehrere Beamte unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Fragen, wie die Täter in das Wohnhaus kommen konnten, werden zurzeit geklärt. Auch die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar. „Die Spuren werden zurzeit gesichert und die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt“, berichtet Sprecherin Waltraud Dullnig von der Landespolizeidirektion.
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