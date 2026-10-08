Fahndung nach Tätern: Ehepaar in Haus überfallen

Fahndung nach Tätern läuft

In Bad Bleiberg und Umgebung sind aktuell mehrere Beamte unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Fragen, wie die Täter in das Wohnhaus kommen konnten, werden zurzeit geklärt. Auch die Höhe der Beute ist derzeit noch unklar. „Die Spuren werden zurzeit gesichert und die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt“, berichtet Sprecherin Waltraud Dullnig von der Landespolizeidirektion.