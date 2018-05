Koch der Queen verrät Menü-Geheimnis

Kleines Menü-Geheimnis gelüftet

Süße und pikante Kanapees müssten für die Feier so gestaltet sein, dass sie mit zwei Bissen verspeist werden können. Doch das ist das einzige Geheimnis, das der Koch zum Menü verrät Genauere Angaben zum Essen am 19. Mai auf Schloss Windsor wollte Flanagan aber nicht machen. Die Hochzeitstorte mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack entsteht nicht in seiner Küche.