Royale Hochzeit: Sie darf nicht mitfeiern!

Ferguson hatte sich 1996 von Prinz Andrew getrennt. Gemeinsam haben sie die Kinder Beatrice (29) und Eugenie (28). Dabei hat Fergie dieses Jahr Glück, denn immerhin wurde sie zur Hochzeit selbst eingeladen. Der Trauung von Prinz William und Herzogin Catherine in der Westminster Abbey 2011 durfte sie dagegen nicht beiwohnen. Stattdessen machte sie Urlaub in Thailand. Harry soll jedoch drauf bestanden haben, dass seine Tante ein wichtiger Gast auf seiner Hochzeit ist: „Er will sie zu hundert Prozent da haben und hat das den Palastoffiziellen klipp und klar gesagt.“